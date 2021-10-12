Melih Aşık: Alkolün bir çeşidini böylesine ucuzlatmak yanlış

Reklam olmasın diye adını açıkça yazmayalım; V…. diye bir alkollü içki türemiş. Gazoz şişesine benzer şişeler içinde TEKEL ürünü satan mağazalarda bulunuyor. Vişnelisi, elmalısı, portakallısı falan da var. Gazozdan farkı, yüksek derecede alkol içermesi. Biranın alkol oranı yüzde 4-5, şarabın yüzde 11-12’dir. Bunun alkol derecesi daha yüksek, yüzde 15. Biranın üç katı. Fiyatı ise biranın iki katından daha az: 22 lira. Kısa yoldan kafayı bulmak isteyenler için ideal içki!

Bendeniz alkole karşı değilim. İnsanların alkol içme özgürlüğü vardır. Ancak bendeniz yüksek dereceli alkole bu kadar kolay erişilmesine karşıyım. Alkollü içkilere ikide bir zam yapılması doğru değil. Ancak alkolün bir çeşidini de böylesine ucuzlatmak ve kolay erişilir ve içilir hale getirmek yanlış.

Melih Aşık’ın yazısı