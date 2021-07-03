Melih Altınok: Yayılması telafisi imkânsız sonuçlar doğuracak bir hikâyeye kefil olmak insanlık mıdır?

Kafasını kaldırmadığı akıllı telefonunun ekranında her gün manipülasyonlarla zihni bulandırılan vatandaşın tepkisinden bahsetmiyorum… Ya da tık peşindeki “vicdan kuaförü” ünlülerden…

Beni asıl düşündüren, bu linç dalgası üzerinde sörf yapan gazeteciler, hukukçular, siyasetçiler…

Instagram hikâyelerinde beddualar okumadan önce ne olup bittiğiyle ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışmaları gerekmez miydi?

İşleri, sorumlulukları bunu gerektirmez mi?

Hepsinden önemlisi, sosyal medyada kimin yazdığı bile belli olmayan, yayılması telafisi imkânsız sonuçlar doğuracak bir hikâyeye kefil olmak insanlık mıdır?

Bilgi sahibi olmadan, adları, adresleri ifşa edilen,resimleri boy boy gazetelere basılan insanlar hakkındabu kadar ağır ithamlarda bulunmak çocuk oyuncağı mı?

Melih Altınok’un yazısı