Melih Altınok: Yargılama bitinceye kadar sabredemiyor musunuz?

İdam mahkûmuna bile son sözü sorulurken, “6 yaşındaki kız çocuğunu bir tarikat şeyhine sundu” kalıbıyla yargısız infaz edilen bir anne-babanın, ailenin ne dediğini dinlemeyecek miyiz?

Medeniyetimiz, linç toplumunu aşıp hukuk devleti idealini benimseyeli çok olmuyor mu?

Mahkemeler niye var?

Yargılama bitinceye kadar sabredemiyor musunuz? Öfkeniz geçer diye mi korkunuz?

Azıcık samimi olun… Yoksa motivasyonunuz, çok ağır ithamlara maruz kalan bu kişilerin kılıklarından, kıyafetlerinden, kullandıkları dini terminolojilerinden mi kaynaklanıyor?

Ayrıca kusura bakmayın, kamuoyunun bir konuda ezici çoğunlukla hemfikir olması benim için hiçbir referans değeri taşımıyor.

Zira tarih, medya manipülasyonuyla kitlelerin nasıl kolektif tavır alabildiklerinin örnekleriyle dolu.

28 Şubat’tan pandemiye şahit olduklarımı anlatmaya başlasam buradan köye yol olur.

Melih Altınok’un yazısı