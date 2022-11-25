Melih Altınok: Vatandaş, Bakan Muş’u daha etkin mücadeleye çağırıyor

Tamam pandemiydi, Rusya-Ukrayna Savaşı’ydı. Doğalgaz fiyatları tavan yaptı. Maliyetler arttı. Anladık.

Ama tüm dünyada doğalgaz fiyatları aylardır düşüşte. Türkiye’de de akaryakıt ve dolar bir bantta duruyor. Onu da devlet destekliyor ya, asgari ücrete zam da henüz dedikodu aşamasında. Özetle maliyetlerde bir artış söz konusu değil.

O halde zincir marketlerdeki (Türkiye’de üretilen) temel gıda maddelerinin etiketleri ucuzlayacağına neden artıyor?

Vatandaş, halkın ekmeğiyle oynanan bu ekonomik kumara karşı Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u daha etkin mücadele etmeye çağırıyor.

Zira bugüne kadarki tedbirlerin işe yaramadığını görüyoruz.

Eğer sıkça işittiğimiz gibi “mevzuat çerçevesinde ancak bu kadar oluyorsa” o halde halkın tamamının desteğini alacak yasa değişiklikleri için ellerini tutan mı var?

Halkın sermaye ve serbest piyasa kadar hatırı yok mu?

Melih Altınok’un yazısı