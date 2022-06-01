Melih Altınok: Türk çıkmayaydı iyiydi

Dün Bebek sahilinde bir adam ve kadın güpegündüz seks yaparken kaydedilmişlerdi.

Görüntüleri elden ele yayan “yurttan sesler korosu” çok emindi… Ya Suriyeliydi bunlar ya da Afgan.

Yabancılar gelmeden önce Taksim’e kravatsız çıkmayan, trafikte centilmen, sokakta beyefendi, mutfakta aşçı Türk erkeği olacak değildi ya bu ayı!

Derken emniyet bu kişileri yakaladıklarını açıklamasın mı?

Ne yazık ki sapık adam Türk’tü.

Farkındayım, liberalinden solcusuna özgürlükçülükten herkesin sınıfta kaldığı pandemide olduğu gibi sığınmacılar meselesinde de popülist dalga çok güçlü. Ciddi ciddi “tehcir” teklif edenlere “sağduyu” diyen bile linç ediliyor.

Ama şimdi değilse ne zaman?

Siyaset ve medya çözüme değil kaosa çıkacak bu tehlikeli gidişata karşı “ilkesel” tavır almalı.

Tarih affetmez.

Melih Altınok’un yazısı