Melih Altınok: Suçları, günahları konuşmak için zamanımız olacak

Şimdi bize, mecazen değil gerçek anlamda da deprem devam ederken lazım olan sımsıkı kenetlenmek.

Tüm enerjimizle bugün kritik üçüncü gününe giren arama kurtarma çalışmalarına odaklanmak.

Ve tabii ki depremden kurtulan milyonlarca insanların tedavi, su, yiyecek ve barınma gibi asgari ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmak.

Artık elimizden ne geliyorsa.

Tıpkı söylenerek, yakınarak, sosyal medyada hiç de zamanı olmayan ağız dalaşlarına girerek organizasyonu zorlaştırmak yerine kan merkezlerinde, yardım toplama noktalarında kuyruklar oluşturan milyonların yaptığı gibi.

Merak etmeyin, eksikleri, bürokrasideki organizasyon hatalarını, geriye dönük suçları, günahları konuşmak için nasılsa zamanımız olacak.

Melih Altınok’un yazısı