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Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: Siz de farkındasınızdır, artık kimsenin ‘eceli gelmiyor’

Siz de farkındasınızdır, artık kimsenin “eceli gelmiyor.”
Eğer hastanede ölürseniz, hastaneye hangi sebeple yattığınız da unutuluyor… Başka şikayetlerle yoğun bakıma kaldırılıp kayıtlara “korona ölümü” diye geçmeyen çok az hasta var.
Kanserle savaş dernekleri ne derler bilmiyorum ama, resmi rakamlara bakarsak, kanser de eskisi kadar can almıyor gibi.
Kalp krizinden ölenlerin sayısı da azaldı sanki… Gelin görün ki tüm dünyada “koronaya bağlı kalp krizi” patlaması yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde, 80 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik‘in de ” Kovid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği” açıklandı.

Melih Altınok’un yazısı


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