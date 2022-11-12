Melih Altınok: Rölantide devam eden İmamoğlu yeniden hareketlendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun cumhurbaşkanı adaylığında gözü olmadığına dair irade beyanı dayatmasına boyun eğmişti.

Bu zoraki desteğin ardından rölantide yoluna devam eden İmamoğlu yeniden hareketlendi.

Hakkındaki hakaret davasının yarattığı mağduriyet dalgasını bir süredir düştüğü adaylık yarışına dönmek için tepe tepe kullanıyor.

İmamoğlu 2023 seçimleri için adaylık vaatleriyle gündeme gelirse önce Kılıçdaroğlu’nun hışmını üzerine çekeceğini biliyor. “Lanlı lunlu” cümleleri, 10 Kasım anmalarında kalkıp dans etmesi falan boşuna değil.

Yine olta atıyor.

Melih Altınok’un yazısı