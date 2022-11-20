Melih Altınok: Pazartesi borsa çakılırsa ne yapacaksınız Kemal bey?

Bir kişinin borsanın çökeceğini kesin bir dille ifade etmesi manipülasyon değilse nedir, hukuk kararını verir…

Ama ana muhalefet lideri pozisyonundaki birinin borsadaki on binlerce yatırımcıyı paniğe sürükleyecek bu denli ciddi iddiaları yargıyla değil sosyal medyayla paylaşması nereden baksanız sorumsuzluk.

Öyle ya pazartesi borsa, açıklamanıza itibar edenlerin hareketleri yüzünden çakılırsa ne yapacaksınız Kemal Bey?

Melih Altınok’un yazısı