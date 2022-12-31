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Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: Pandoranın kutusu işte o zaman açılacak

Peki 2022 sonu itibarıyla kim hangi pozisyonda…
Kemal Kılıçdaroğlu: Ahlatlıbel’de Millet İttifakı’nın diğer sakinlerini atlatıp Akşener’le kurduğu masada “Ya ben ya çoklu aday” restini çekti. Başına bel altı bir müdahale gelmezse CHP’nin adayı Kemal Bey.
Meral Akşener: İmamoğlu ve Yavaş’ın adını sık sık ansa da tek hedefi Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması. Ana muhalefet koltuğuna talip olduğu için Kemal Bey dışında her adaya sıcak bakıyor.
Ali Babacan: Abdullah Gül nerede duruyorsa orada duruyor.
Ahmet Davutoğlu: “Neden ben olmayayım” diye düşündüğüne emin olsak da Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır alması muhtemel.
Temel Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu’nun açık destekçisi.
Aşağı yukarı bir ay içinde seçim takvimi belli olacak, karar günü gelecek. Ve el mecbur isimler açık açık zikredilecek…
Pandoranın kutusu işte o zaman açılacak.
Tez zamanda 6’lı masa senaryolarının son bulduğu, gündemden düştüğü bir yıl dilerim.

Melih Altınok’un yazısı


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