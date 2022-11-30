Melih Altınok: Musk’ı destekliyorum

Twitter silahının, küreselcilerin elinden çıkıp müstakil bir siyasi aktör olarak öne çıkan Musk’a geçmesinin ardından başlayan linç, önümüzdeki dönemin asli mücadelesiyle ilgili önemli ipuçları veriyor.

Musk “Gerekirse kendi telefonumuzu yaparız” diyor.

İnternet uyduları, elektrikli otomobil, geri dönen roketler derken devletlerle rekabet eden Musk, bence akıllı telefon işini de layıkıyla kotarır.

Tıpkı Trump gibi, kırdığı her tekel çok kutuplu bir dünyanın lehine olduğu için ben Musk’ı destekliyorum.

Melih Altınok’un yazısı