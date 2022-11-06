Melih Altınok: Musk bir anda düşman ilan edildi, nedir bu telaşın sebebi?

Pandemide küreselcilerin dümen suyunda olmadığını, müstakil bir aktör olduğunu ilan eden Elon Musk alınca, Twitter bir anda medeniyetin en büyük düşmanı ilan edildi.

Trump seçilince ABD’yi terk edeceklerini açıklayan şöhretler şimdi de Musk’ın yönetimindeki bir Twitter’da yaşayamayacaklarını ilan ediyorlar. Mahalle baskısı öylesine hızlı yayıldı ki, dev şirketler peşi sıra Twitter’a reklam vermeyi durduruyorlar.

Musk, Twitter’dan “Son derece dağınık! Amerika’da ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar” diye isyan ediyor.

Dün de ABD Başkanı Biden, “Twitter dünyaya yalanlar saçıyor. Burada editör yok. Çocuklarımızın neyin tehdit altında olduğunu anlamasını nasıl sağlayabiliriz?” diye nutuk atıyordu.

Peki nedir bu telaşın sebebi?

“Popülist” diye etiketledikleri Musk’ın tek yaptığı, sansür mekanizmalarını kaldırmak, eşitliği ve şeffaflığı sağlamak için cesur adımları tartışmaya açmak.

Melih Altınok’un yazısı