Melih Altınok: KPSS meselesi biraz abartıldı

Belki sınavın iptali için acele edildi. Ön raporda saptanan üç aynı soru iptal edilerek puanlar yeniden hesaplanabilirdi.

Ancak ilk dakikada “İddialar asılsızdır” diye kestirip atarak bu operasyona zemin yaratan ÖSYM Başkanı’nın soruşturma nedeniyle görevden alınması gibi sert adımlar şarttı.

Zira şimdilik anlaşıldığı kadarıyla, sınavda değil sonrasında bir tezgâh var. “20 değil 30-40 soru aynı” diyen muhalefet vekillerinin körüklediği şaibe algısının önüne başka türlü de geçilemezdi.

Evet, ne yazık ki kampanya kısmen etkili oldu.

Geleceğini kurmanın eşiğindeki insanların kafası karıştırıldı.

Ama ne olursa olsun hükümet de bu tür olaylara tahammülü olmadığını açık ve net şekilde göstermiş oldu.

Melih Altınok’un yazısı