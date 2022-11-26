Melih Altınok: Kemal beyin öngörülerinin tam tersini satın alan borsa kazandı

Geçtiğimiz hafta sonu “Borsa çökecek” diye kehanette bulunan Kılıçdaroğlu’na, “Ya insanlar size inanırsa, piyasalar açılınca panik olursa” diye sormuştum.

Neyse ki Kemal Bey bu kez de korkutamadı.

Manipülasyonu borsadaki yatırımcıları etkilemedi.

Dahası Kemal Bey’in öngörülerinin tam tersini satın alan borsa kazandı, yükselişe geçti. Yeni rekorlar geldi.

Neyse Kemal Bey, Allah’tan ümit kesilmez!

Melih Altınok’un yazısı