Melih Altınok: Gülşen’in tutuklanmasından neden rahatsızım

Merak edenler için, uzatmadan söyleyeyim: Rahatsızlığımın başlıca sebebi yukarıda tarif ettiğim asgari zemin, yani hukuk.

Yargı, kamuoyunda oluşan tepkileri hukukun sınırlarını zorlayarak karşılama alışkanlığı edinmemeli. Soğukkanlılığını kaybetmemeli.

Ayrıca yaz başından beri “yaşam tarzına müdahale” tartışması körüklenmeye çalışılıyor.

Valiliklerin festival yasakları ve kimi şarkıcıların sahne kıyafetleriyle ilgili polemikler üzerinden yürütülen süreç, bu kampanyanın önde giden figürlerinden şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasıyla başka bir boyuta geçiyor…

Ne oluyor diye sormayalım mı?

Gülşen hoşumuza gitmeyen şeyler söyledi, saçmaladı diye bu hususları görmezden mi gelelim?

Melih Altınok’un yazısı