Diken

Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: Cumhurbaşkanı gerçekten böyle düşünüyorsa da şaşılacak bir şey yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Külliye’de görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “50+1’in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1’i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık” dediğini anlatıyor.

Cumhurbaşkanlığından herhangi bir tepki gelmiş değil.


Ancak Cumhurbaşkanı gerçekten böyle düşünüyorsa da şaşılacak bir şey yok. Neticede muhalefetin anketlerinde bile AK Parti hala açık ara ülkenin en çok oy alan partisi. 50+1 şartı olmazsa zaten iktidarı rahat rahat alıyor.

Melih Altınok’un yazısı

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