Melih Altınok: AYM seçimlerini muhalefet mi kazandı?

Görüyorsunuz işte..

Ortalığı ayağa kaldıran muhalefet cephesinin AYM seçimleriyle ilgili iddia ettiği her şey de boşa çıktı… Söylediklerinin aksine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı tüm AYM üyeleri, İrfan Fidan’a oy vermedi. Erdoğan, Yüksek Mahkeme’ye 7 üye atamıştı. Fidan ise sadece 5 oy aldı. 2 oy alan 3. aday Kadir Özkaya’nın yarışa girmesinin Zühtü Arslan lehine işlediği de ortada.

“AYM’ye kayyum atıyorlar” uyarılarının, 12 yıllık görev süresinin bitmesine 1.5 yıl kaldığı için seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklayan Zühtü Arslan’ın son anda adaylığa ikna edilmesinde etkili olup olmadığını bilemeyiz… Ama Arslan’ın seçilmesiyle muhalefette oluşan zafer havasına bakılırsa, AYM’nin önümüzdeki bir buçuk yılından “beklentilerinin” yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Melih Altınok’un yazısı