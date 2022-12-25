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Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: Anketler ‘Halkın teveccühü bu yönde’ klişesini yansıtmıyor

Tüm anketler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en yakın rakibine büyük fark attığını gösteriyor. Muhalefete yakın anket şirketlerinin sonuçları da bu yönde.
Dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında seçimi kazanamayacağını söylemek şaşırtıcı değil.

6’lı masada Akşener’in başını çektiği “Kemal Kılıçdaroğlu en az oy alacak adaydır” iddiasında bulunanların dayanaklarıysa merak konusu.
Zira anketler “halkınteveccühübu yönde” klişesini yansıtmıyor. Daha çok oy alacağı iddia edilen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun altında yer alıyor.
İBB musluklarının açıldığı medyaya bakmayın siz…
Kemal Bey aday olursa muhalif seçmen buhar olup uçmayacak elbette. Erdoğan karşısında terliğe fit olmuş kitlenin her seçimde blok halinde hareket ettiğini görmedik mi?


Melih Altınok’un yazısı

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