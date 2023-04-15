Melih Altınok: AK Parti seçim şarkısı tutmadı

Geçen çarşamba Sebep Sonuç’ta konuklarıma, Yücel Arzen’in AK Parti için hazırladığı seçim şarkısı “Söyle”yi dinlettim.

Ancak ne stüdyoda ne de rejide şarkı tutmadı.

Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla sanatçı Yücel Arzen yorumlara kapalı, eleştirilere sert yanıt veriyor. Seçim şarkısının biraz daha coşkulu olması gerektiğini söyleyenlere, eseri kasvetli bulanlara depremi hatırlatıyor.

Umarım bana da kızmaz ama bir seçim şarkısının amacı motivasyonsa coşku, umut vazgeçilmezdir. Ve bir müzik eserinde bu hisleri uyandırmanın tek yolu da eleştirdiği “fingir fırıldak”, “vur patlasın çal oynasın” havalar değildir.

Tereciye tere satmak gibi olmasın, benden daha iyi bildiğinize eminim, mesela Nick Cave hüznün öyle bir şarkısını yapar ki coşkuyla ağlarsınız.

Sözlere hiç girmiyorum.

Depremden sonra seçim yapabiliyorsak pekâlâ seçim şarkısı da yapabiliriz.

Melih Altınok’un yazısı