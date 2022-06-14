Meksikalı siyasi danışman linç edildi

Meksika’da bir siyasi danışman, çocuk kaçırma olayına karıştığına dair söylentilerin yayılmasından sonra linç edildi.

Fotoğraf: BBC

Puebla eyaleti sınırlarındaki Papatlazolco kentinde yaşayan dedesini ziyarete giden Daniel Picazo (31) ve yanındaki iki kişi, yerel bir WhatsApp grubunda paylaşılan söylentiler çıkınca sokak ortasında 200 kişilik bir kalabalığın ortasında buldu.

Mart ayına kadar Meksika Vekiller Meclisi’nde danışman olarak görev yapan Picazo, onlarca kişi tarafından dövülürken polis müdahale etmek istedi, devriye aracına aldı ancak kısa süre sonra aracın etrafını saran kalabalık Picazo’yu araçtan çıkardı. Picazo’yu linç eden bu kişiler daha sonra bir tarlaya götürdükleri cansız bedenini yaktı.

Bunun barbarlık olduğunu vurgulayan belediye meclisinin açıklamasında, ”Ortada bir suç varsa bununla ilgilenmek yargının işi. Böyle bir şey olduğunu kabullenemiyoruz” dendi.

Olayla ilgili henüz tutuklama yok.

Picazo, bu yıl Puebla eyaletinde linç edilen ikinci kişi. 2019’da yedi kişi dövülüp canlıyken yakılmıştı.