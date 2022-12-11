Meksika’da silahlı saldırıda yedi kişi öldü

Meksika’nın Guerrero eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda yedi kişi hayatını kaybetti.
Meksika basınında çıkan habere göre, Coyuca de Catalan kasabasındaki El Durazno Mahallesi’nde evlere baskın yapıldı.
Yetkililer, evlerde arama yapan silahlı kişilerin, çıkardıkları yedi kişiyi bir ilkokulun bahçesinde başından vurarak öldürdüğünü belirtti.
Öte yandan, saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki bir çocuğun da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Eyalet Başsavcılığı, saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.