Meksika’da silahlı saldırıda yedi kişi öldü

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında, CHP milletvekilleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını altı yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesi’yle ilgili protesto etti. Milletvekilleri, “Çocuk susmadı, siz sustunuz, biz susmayacağız” ve “İstifa” diye slogan attı.