Meksika’da ‘kadın düşmanlığı’ içeren şarkılara yasak

Meksika’nın Chihuahua bölgesinde, müzisyenlerin ‘kadına şiddeti özendiren’ ve ‘kadın düşmanlığı’ içeren şarkılar söylemesi yasaklandı. Yasağı ihlal edenler 1 milyon 900 bin liraya kadar para cezası ödeyecek.

Fotoğraf: Meksika’da kadınların eylemlerindeki bir gösterici. (Arşiv)

The Guardian’ın haberine göre yasak önerisini belediye meclisine sunan Pan partisinden Patricia Ulate, ‘kadınlara yönelik ciddi şiddet olayları ve devam eden maçoluk kültürü dahil olmak üzere acı gerçeklerin milletvekillerini toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı harekete geçirdiğini‘ söyledi.

Yasağı ihlal edenlerden alınacak para cezası, belediyenin kadınlar için başlattığı programlara ve sığınma evlerine bağışlanacak.

Aynı zamanda kentin kadın, aile ve toplumsal cinsiyet eşitliği komisyon başkanı da olan Ulate, “Chihuahua, eyalette kadınlara karşı yüksek oranlardaki yapısal şiddet sebebiyle cinsiyet alarmı verilen beş belediyeden biri. Bunları ortadan kaldırmaya katkıda bulunacak her eylem önemlidir” dedi.

Şehirde alınan yasak kararı, belediye tarafından düzenlenip denetlenen etkinlikler için geçerli olacak.

1 milyon nüfuslu şehir, 2015’te de kamuya açık etkinliklerde şiddeti savunan ve teşvik eden müziklerin çalınmasını yasaklamıştı.