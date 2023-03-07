Meksika’da kaçırılan dört ABD’liden ikisi ölü bulundu

Meksika’nın Matamoros şehrinde silahlı kişilerin kaçırdığı dört ABD vatandaşından ikisinin ölü bulunduğu bildirildi.

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, basın açıklamasında, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek “ABD halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz” dedi.

AA’nın haberine göre Lopez Obrador, kısa süre önce valiyle görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti: “Savcılık, 4 ABD’liden ikisinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını ve diğerinin ise hayatta olduğunu doğruladı. İşimizi yapmaya devam edeceğiz, LeBaron ailesi katledildiğinde sorumlular nasıl bulunup cezalandırıldıysa aynı şekilde gerekenler yapılacak ve yapılan cezasız kalmayacak.”

Tamaulipas Savcısı Irving Barrios da kaçırılma olayıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını, sorumluların bulunması için soruşturma ve istihbarat çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bunun üzerine, “ABD vatandaşlarına yönelik saldırılar, nerede ve hangi koşullar altında olursa olsun kabul edilemez” dedi.