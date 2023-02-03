Meksika’da çeteler çatıştı: Çok sayıda kişi öldü

Meksika’nın Michoacan eyaletinde çeteler arasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada çok sayıda kişinin öldüğü öğrenilirken, altı araç da ateşe verildi.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Tuzantla kentinde, rakip çeteler birbirlerine saldırdı.
Saatlerce süren çatışma sonucu çok sayıda kişinin öldüğü iddia edildi. Bölgede altı yanmış araç bulundu.
Takviye ekiplerin gelmesiyle güvenlik güçlerinin bölgeye geniş çaplı operasyon başlattığı bildirildi.
Eyalet başsavcılığı, olaylara ilişkin soruşturma başlattı.