Meksika’da bir kadın yakılarak öldürüldü

Polis, daha önce tehdit alan Luz Raquel Padilla’nın ölümünün ülkede artan ‘kadın cinayetleri’nin son örneği olduğunu düşünüyor.

Kadın cinayetlerinin protesto edildiği bir eylem. Fotoğraf: Reuters

Luz Raquel Padilla (35), cumartesi günü Zapopan kentindeki bir parkta üzerine alkol dökülüp ateşe verildi. Vücudunun yüzde 90’ı yanan kadın dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Saldırıya uğramadan önce polise defalarca tehdit aldığı yönünde bildirimde bulunduğu belirtilen Padilla’nın ölümü ülkede infial yarattı.

Polis, ‘kadın cinayeti’ olduğunu düşündüklerini açıkladı.

Savcı Luis Joaquin Mendez’in açıklamasına göre görgü şahitleri Padilla’yı parkta ateşe veren üç erkek bir kadın gördüklerini söyledi. Dördü de olay yerinden kaçtı.

11 yaşında otizmli oğlu olan Padilla’nın engelli bireylerin ailelerine yardım eden sivil toplum kuruluşu ‘Yo cuido México‘nun üyesiydi. Kuruluş, oğlunun gürültü yaptığını ve bundan rahatsız olduğun söyleyen bir komşusunun Padilla’yı defalarca tehdit ettiğini açıkladı.

Padilla, mayıs ayında, Twitter hesabından, evinin önüne spreyle ”Seni diri diri yakacağım” yazıldığını duyurmuş, ”Daha ne kadar korku içinde yaşayacağım. Bunları insan elini kolunu sallayarak kentte dolaşıyor ve belki birilerine zarar veriyor” yazmıştı.

Savcı Mendez de Padilla’nın bir komşusundan şikayetçi olduğunu ancak delil olmadığı için işlem yapamadıklarını söyledi.

Padilla’nın oğlunun bakımını anneannesi ve teyzesinin üstlendiğini aktaran Mendez, görgü şahitlerinin parktaki dört kişi arasında söz konusu komşuyu görmediklerini anlattı.

Yerel basındaki haberlere göre Padilla, eski erkek arkadaşından şiddet görüyordu.

Meksika’da son yıllarda kadın cinayetlerinin sayısı arttı. 2021’de 1004 kadın öldürüldü.