Mehmet Yalçın: Güneydoğu'nun en büyük şarap tesisi Kayra Elazığ Şarap Fabrikası kapanıyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Güneydoğu’nun en büyük şarap tesisi olan Kayra Elazığ Şarap Fabrikası kapanıyor. 80 yıllık Buzbağ şarabı da yuvasından ayrılıp bin 442 kilometre öteye taşınıyor…

…Elazığ Şarap Tesisi’nde (şarap fabrikasyon bir ürün olmadığı için fabrika yazmaya elim varmıyor) bu yıl son kampanya yapıldı, bölge bağlarının üzümleri Kayra’nın ikinci şaraphanesi olan Tekirdağ-Şarköy’deki şarap tesisine gönderilip Buzbağ için burada işlendi. Elazığ ise stoklarındaki şarapların şişelenmesi için açık tutuluyor, tanklar tamamen boşalınca da 2025 sonbaharında kapısına kilit vurulacak. Peki neden? Kayra Şarapları’nın bağlı bulunduğu Mey – Diageo’nun üst düzey yetkilisi şöyle anlatıyor:

“Diageo merkezi İngiltere’de bulunan çok büyük ve ciddî bir kuruluş. Son yaşadığımız depremlerden sonra bize bütün bina ve tesislerimizin deprem güvenliğini araştırma talimatı verdi. Büyük bütçeler kullanarak bu araştırmaları yaptırdık, bazı yerlerimizle ilgili güçlendirme gereği ortaya çıktı. Ancak Elazığ tesisi fazla sorunlu. Güçlendirme imkânsız, yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Bu da 15 milyon dolar bütçe istiyor. Böyle bir rakamı harcamaktansa 5 milyon dolar masrafla işe yarar ekipmanları Şarköy’e taşıma ve Şarköy’ün kapasitesini arttırma kararı aldık. Elazığ’da olmaktan memnunduk, zorunlu kalmasak bu kararı almazdık…”

Mehmet Yalçın’ın yazısı