Mehmet Y. Yılmaz: Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını okurken milleti uyarayım dedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ekonomi dediğiniz olay hesap kitap işidir” dedi.

Ne de olsa ekonomist, gördüğünüz gibi teşhisi şıp diye koyuvermiş.

“Dengeyi tutturamazsanız 70’lerde, 90’lardaki gibi siyasi sosyal çalkantıların pençesine düşmeniz kaçınılmazdır” dedikten sonra müjdeyi de patlattı:

“Ekonomik dengeleri yerine oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Bu yıl sonunda programın olumlu sonuçlarını görmeye başlayacağız.”

… ekonomi konusundaki hiçbir hesabı tutmadı.

Cumhurbaşkanı’nın sözlerine inanıp gelecek için hesap yapan herkes battı.

Dünkü açıklamalarını okurken aklıma geldi, milleti uyarayım, dinlediklerine o kadar da inanmasınlar dedim.

Oysa bu konuda son verdiği tarih Haziran 2024’tü, bu tarihten sonra enflasyonun hızla düşeceğini söylüyordu.

23 Mart 2003 tarihinden beri Türkiye’yi Erdoğan tek başına yönetiyor.

Ve aradan geçen 21 yıldan sonra kendi ifadesiyle “dengeleri yerine oturtamamış” durumda.

Dengeleri bozan da bizzat kendisi olduğu için verdiği “yıl sonu” tarihine kuşkuyla yaklaştım.

Çünkü kendisi belki hatırlamıyor ama arşivin de unutmamak gibi bir huyu var.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı