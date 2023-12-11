Mehmet Y. Yılmaz: Ahlaki çöküşün fotoğrafı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen “Türkiye Tek Yürek” kampanyasında bugüne kadar toplanan paranın 85 milyar 697 milyon lira olduğunu açıkladı.

Oysa kampanyada 115 milyar lira bağışlandığını öğrenmiştik.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesi nedeniyle öğrendik ki bağış yapacağını vadedenler 30 milyar liralık kısmı hala bağışlamamışlar.

Bağışlanacağı açıklanan 115 milyar liranın 69 milyar lirasını Merkez Bankası ile üç kamu bankası bağışlayacaktı.

Kamu bankalarının bile “bağış dolandırıcılığına” tevessül etmeyeceğini varsaymamız gerektiğine göre şahıs ve şirketler tarafından bağışlanacağı açıklanan paranın ancak üçte biri yatırılmış!

Buna şaşırmadığımı söylemeliyim. Çünkü bu bağışı yapacağını vaat eden şahıs ve şirketlerin ezici bölümü AKP iktidarının yarattığı yeni zenginler.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı