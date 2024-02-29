Mehmet Tezkan: Peki ya emeklinin itibarı!..

Herkese para var, emekliye yok… 10 bin lira alan 3500 emeklinin maaşı Saray’ın bir günlük harcaması…

Erdoğan ülke yönetimi hesap kitap işi diyor ya hesap kitap yapmışlar….

Günde 35 milyon lira….

İsrafın kılıfı da hazır; itibardan tasarruf olmaz… Saray’ın itibarından mı milletin itibarından mi tasarruf olmaz? Milletin itibarı cebindeki para…

Peki ya emeklinin itibarı!..

Emeklinin itibarı pazara gidip alış/veriş yapabilmesidir. Emeklinin itibarı evini ısıtabilmesidir. Emeklinin itibarı çocuklarına muhtaç kalmamasıdır. Emeklinin itibarı torununa hediye alabilmesidir.

Türk Lirası her geçen gün değer kaybediyor, itibardan tasarruf yapmamak uğruna milyonlarca kişi açlıkla mücadele ediyor…

Mehmet Tezkan’ın yazısı