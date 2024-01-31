Mehmet Tezkan:  Büyük operasyonun ilk adımı

Bir gram altın şu an (saat 9:05) 1.987 liradan işlem görüyor. Spot altın ons başına 2.035 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.987 lira seviyesinde ilerliyor. Gram altın güne nasıl başladı? – 30 Ocak 2024