Mehmet Tez: Son zamanlarda dinlediğim en güzel Türkçe şarkılardan biri

“Kirpiklerin” – Melek Mosso: Melek Mosso’nun kendine has “kabare” vokali, bu hafta “Kirpiklerin” adlı şahane, her yanıyla eski usül sesler veren bir hit adayını seslendiriyor. Eski usül’ü old school’un çevirisi olarak kullanmaya çalıştım ama vintage deyin, ne derseniz deyin, ben 70’lerin alternatif Fransız müziğini kastediyorum aslında. Hani şu sonradan üzerine Türkçe sözler yazılarak yorumlanan muhteşem besteler. Melek Mosso’nun bestesini, sözlerini Genco Arı düzenlemiş. Son zamanlarda dinlediğim en güzel Türkçe şarkılardan biri.

Mehmet Tez’in yazısı