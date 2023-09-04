Mehmet Şimşek’in ‘Ebrar’sız kutlama çabası tepki çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Sırbistan’ı son sette 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutlamak için paylaştığı fotoğrafta AKP’ye yakın medya ve trollerin hedefindeki Ebrar Karakurt yer almadı. Şimşek’in bu tavrı tepki çekti.
Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraftan sonra homofobik saldırıların hedefi olmuştu. Sık sık siyasal İslamcıların hedefindeki Ebrar, Twitter’da kullanıcı adı ‘Abdülhamit’ olan birine ‘Boş yapma Abdülhamit’ diye yanıt verince, Osmanlı padişahına gönderme yaptığı iddiasıyla AKP medyası ve trollerinin yoğun saldırılarına maruz kalmıştı.
A Milli Takım, dün Sırbistan’la Avrupa Birliği’nin başkenti sayılan Belçika’nın Brüksel kentinde oynadığı maçı son sette 3-2 kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.
Şimşek, bu şampiyonluk sonrası kutlama mesajı paylaşarak bir de fotoğraf ekledi. Ancak fotoğraf hem kesildiği için çözünürlüğü düştü hem de fotoğrafta Ebrar yer almadı. Bakanın bu tutumu Twitter’da eleştiri konusu oldu.
Gelen tepkilerin bazıları şöyle: