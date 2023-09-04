Mehmet Şimşek’in ‘Ebrar’sız kutlama çabası tepki çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Sırbistan’ı son sette 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutlamak için paylaştığı fotoğrafta AKP’ye yakın medya ve trollerin hedefindeki Ebrar Karakurt yer almadı. Şimşek’in bu tavrı tepki çekti.

Fotoğraf: Twitter/AA

Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraftan sonra homofobik saldırıların hedefi olmuştu. Sık sık siyasal İslamcıların hedefindeki Ebrar, Twitter’da kullanıcı adı ‘Abdülhamit’ olan birine ‘Boş yapma Abdülhamit’ diye yanıt verince, Osmanlı padişahına gönderme yaptığı iddiasıyla AKP medyası ve trollerinin yoğun saldırılarına maruz kalmıştı.

A Milli Takım, dün Sırbistan’la Avrupa Birliği’nin başkenti sayılan Belçika’nın Brüksel kentinde oynadığı maçı son sette 3-2 kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Şimşek, bu şampiyonluk sonrası kutlama mesajı paylaşarak bir de fotoğraf ekledi. Ancak fotoğraf hem kesildiği için çözünürlüğü düştü hem de fotoğrafta Ebrar yer almadı. Bakanın bu tutumu Twitter’da eleştiri konusu oldu.

Gelen tepkilerin bazıları şöyle:

Ebrarsız fotoğraf paylaşacak diye piksel piksel fotoğraf paylaşan bakan lol https://t.co/h5zIv88zGn — yusuf can (@10saatgeriden) September 3, 2023

O zaman biz tamamlayalım pic.twitter.com/zT2tX5UrSw — Mehmet Yetim (@mehmetyetim63) September 3, 2023

ebrar’in oldugu fotoyu paylasmamis kizlarin sortunu kirpmis😁aynen akp kotu ama mehmet simsek super bakan. ucuza burger yiceksiniz bambaska biri ovun biraz daha https://t.co/S9VKpPx7ao — susulovic (@barbieleft) September 3, 2023

Siyaset diye kendi siyasal eylemi ve faaliyeti yerine sanatı, sporu vs'yi koyanlar bir süre sonra kendilerini kalabalığın içinde en yan yana gelmek istemeyecekleri kesimlerle aynı bayrağı sallarken bulurlar. https://t.co/BoqlCcQZpA — Çağdaş Yazıcı (@cagdasyazici) September 3, 2023

Ebrar'ın olmadığı fotoğraf seçilmiş ama Ebrar, Vargas'ın baktığı yerde yobazlara smaç atmak için havada o sırada🤣 — Tolga Şahin (@Tstolgasahin) September 3, 2023

Abi internette yüzlerce hd foto varken nasıl buldun bu resmi helal olsun çok mu aradın — Serji USDT🧑🏻‍💻🐐 (@sorti1923) September 3, 2023