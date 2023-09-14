Mehmet Özyazanlar: Irkçıların pervasızca boy gösterebildiği bir futbol ortamımız var

Ülkemizde ise ırkçıların baş hedefi olan ve her gittiği deplasmanda provokasyonlara ve saldırılara maruz kalan Amedspor’a bu kez de, 17 Eylül Pazar günü oynayacağı 68 Aksaray Belediyespor maçı öncesinde 68 Ergenekon isimli taraftar grubundan tehdit mesajı geldi… Ku Klux Klan özentisi bu ırkçı güruh mesajında, maç günü Aksaray’da Amedspor taraftarı, forması ve atkısı görmek istemediklerini, görmeleri halinde müdahale etmekten asla çekinmeyeceklerini dile getirmiş… Nasıl müdahale etmeyi düşünüyorlar acaba? Gerçi ülkenin yakın geçmişi, ırkçıların müdahale biçimleri hakkında yeterince fikir verebilecek örneklerle dolu.

Varlıklarını ancak nefretle, düşmanlıkla duyumsatabilen insanlığın irini ırkçıların, pervasızca boy gösterebildiği bir futbol ortamımız var. Tribünlerde, medyada, sahada hep aynı manzara. Düşmanlık, nefret, ırkçılık, kışkırtma ve cehalet kol kola. Yıllar geçiyor, zerrece bir gelişme olmuyor… Saygı, erdem, onur gibi her anlamda iyileştirici, geliştirici insani değerlerden alabildiğine uzak; nefretle, düşmanlıkla, ırkçılıkla hemhal bir zihniyetin egemenliğindeki ortamdan çıkabilecek futbolun seviyesi ise ortada…

Mehmet Özyazanlar’ın yazısı