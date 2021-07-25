Mehmet Öz: Reflüsü olanların daha iyi uyumaları için üç öneri

UYKU POZİSYONUNUZU DEĞİŞTİRİN

Yapılan çalışmalar eğer reflünüz varsa uyumak için en iyi pozisyonun sol tarafınıza yatmak olduğunu gösteriyor. Böylece yemek borusunun aside maruz kalma ihtimali azalıyor. Sol tarafınıza yatmaya alışık değilseniz, yan yatış yastıklarını deneyebilirsiniz. Hem sol tarafınıza doğru hem de eğimli uyuma en iyi pozisyon.

GECE İÇKİSİNİ BIRAKIN

Yatmadan birkaç saat önce alkol almamak sizi rahatlatır.

BU YİYECEKLERDEN KAÇININ

Baharatlı, asitli, çok yağlı ve tuzlu yiyecekler de alkol gibi büzücü kasların gevşemesine sebep olur. Böylece sindirim süreci ertelenir, yemek midenizde daha uzun süre bekler. Yatmadan önceki 3-4 saat bu yiyeceklerden uzak durmalısınız. Ayrıca akşamları çok yemekten kaçınmalısınız çünkü sindirim başlayınca mide asidi artar.

Mehmet Öz’ün yazısı