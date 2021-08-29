Mehmet Öz: Kronik ağrılarınızı rahatlatma teknikleri

Kronik ağrı gerçektir ancak ağrı algısı ve ağrıya verilen reaksiyon son derece değişkendir. Kronik ağrıyı arka plana atmak için birçok şey yapabilirsiniz. Bazı başa çıkma teknikleri arasında ağrıya olan reaksiyonunuzu değiştirmek gibi yöntemler yer alıyor. Özellikle de kronik ağrınızı geçirecek bir tedavi veya terapi bulunmuyorsa…

Yapılan bir çalışmada hastalarda fark yaratan dört alan açıklandı: Hipnoz, bilişsel terapi, hipnotik bilişsel terapi ve ağrı eğitimi. Çalışmada araştırmacılar, kronik ağrısı olan gönüllülere bu terapi yöntemlerinden dört seans uyguladı ve hepsinin ağrı yoğunluğunda orta-büyük oranda etki sağladığını gösterdiler. Ayrıca bu pozitif ilerlemeler 12 aya kadar devam etti.

Cleveland Clinic, kronik ağrının etkisini azaltan altı farklı teknik daha buldu: Meditasyon, tai chi, biyo-geribildirim, reiki, aromaterapi ve stres azaltıcı diğer yöntemler. Ayrıca fibromiyalji gibi diğer hastalıklarda; egzersiz, kaliteli uyku, basit şeker, ilave şuruplar, basit karbonhidratlar, kırmızı ve işlenmiş et, yumurta sarısı, peynir içermeyen sağlıklı diyetle beraber stres azaltan teknikler de son derece yardımcı olabilir.

Kronik ağrı için medikal tedaviler arasında şunları sayabiliriz:



– Fizik tedavi ve masaj terapileri

– ‘Transkutanöz elektrik sinir stimülasyonu’ (Çeşitli elektrotlar kullanılarak sinir sistemine belirli şiddet ve frekansta elektrik akımı uygulanması)

– Kapsaisin, kortizon içeren topikal kremler veya steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar (NSAI).https://dbfd849f69d22cbdc1b130409aac9f5f.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

– Bazen kortizon iğneleri de işe yarayabilir.

– Eklem ağrıları ve diğer incinmeler için gerektiğinde ameliyat olmak olumlu sonuçlar doğurabilir.

– Ağrı kesici ilaçlar da bazen işe yarayabilir. Ibuprofen gibi reçetesiz satılan anti-inflamatuarlar, reçeteli NSAID’ler ağrıyı dindirebilir. Narkotik analjeziklerin de gerektiği durumlar olabilir.

Mehmet Öz’ün yazısı