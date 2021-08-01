Mehmet Öz: Kaliteli bir yaşam için 10 basit öneri

İş, çocuklar, sorumluluklar derken sağlıklı alışkanlıklara vakit ayırmak çok da kolay olmuyor. Ama daha kaliteli bir yaşam için sağlığımıza özen göstermek mecburiyetimiz… Bu 10 basit öneriyle daha sağlıklı bir hayatın kapılarını açabilirsiniz. Emin olun, vücudunuz size minnettar kalacak…

ÖĞÜNLERİNİZİ ÖNCEDEN HAZIRLAYIN

VİTAMİNLERİNİZİ ALIN

DAHA FAZLA YÜRÜYÜN

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR TERCİH EDİN

AYAĞA KALKIN

SU İÇİN

PORSİYON KONTROLÜ

TELEVİZYON BAŞINDA EGZERSİZ

KENDİNİZİ RAHATLATIN

UYKU SAATİ BELİRLEYİN

Mehmet Öz’ün yazısı