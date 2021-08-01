Mehmet Öz: Kaliteli bir yaşam için 10 basit öneri

İş, çocuklar, sorumluluklar derken sağlıklı alışkanlıklara vakit ayırmak çok da kolay olmuyor. Ama daha kaliteli bir yaşam için sağlığımıza özen göstermek mecburiyetimiz… Bu 10 basit öneriyle daha sağlıklı bir hayatın kapılarını açabilirsiniz. Emin olun, vücudunuz size minnettar kalacak…
ÖĞÜNLERİNİZİ ÖNCEDEN HAZIRLAYIN
VİTAMİNLERİNİZİ ALIN
DAHA FAZLA YÜRÜYÜN
SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR TERCİH EDİN
AYAĞA KALKIN
SU İÇİN
PORSİYON KONTROLÜ
TELEVİZYON BAŞINDA EGZERSİZ
KENDİNİZİ RAHATLATIN
UYKU SAATİ BELİRLEYİN