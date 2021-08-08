Mehmet Öz: Gençken yaptığımız tercihler kalıcı etkiler yaratabilir

Gençlerle sağlık sorunlarıyla ilgili konuştuğunuzda genellikle göz devirir, umursamazlar. Kalp sağlığıyla ilgili olarak endişelenmek sanki yaşı daha ileri olanlar içinmiş gibi düşünürler. Ancak yeni bir araştırma tam tersini söylüyor. Gençken yaptığımız tercihler kalıcı etkiler yaratabilir.

Eğer 40 yaşın altındaysanız, sağlıklı hissetseniz dahi sağlık kontrollerinizi aksatmayın. Kalp dostu bir beslenme şeklini tercih edin, haftada en az 5 gün, en az 30 dakikalık herhangi bir kardiyo egzersizi yapın.

Yaşlarının genç olması bu kişileri ileriki yaşlarda kalp hastalığıyla bağdaştırılan risk faktörlerine karşı dokunulmaz kılmıyor.

Atardamarlarınızda kötü kolesterolün yüksek olması yaşamı tehdit edici tıkanmalara yol açabilir.

Mehmet Öz’ün yazısı