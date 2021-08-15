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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Öz: Fazla yağın hangi bölgenizde olduğu fark etmez

70 bine yakın kişi üzerinde yapılan bir çalışma obezitenin; hipertansiyon, diyabet ve ‘atriyal fibrilasyon’ (bir tür kalp hastalığı) gibi hastalıklara karşı bir tetikleyici olduğunu gösterdi. Yapılan bu yeni çalışmada, yağı nasıl ölçerseniz ölçün (ister vücut kitle indeksi, ister vücuttaki yağ oranı, ister bel-basen orantısı, boy-kilo orantısı veya bel-basen çevre ölçüsü olsun), aşırı kilolu veya obeziteli olmanın çok sayıda kanser türüne karşı riski arttırdığı anlaşıldı.

Nerede olursa olsun, fazla vücut yağı, vücutta hücresel seviyede, hormon bazında, bağışıklık sisteminizde, beyniniz ve diğer organlarınızda değişimi tetikler; ‘inflamatuar’dır (iltihaplı). ‘Viseral yağ’ da denilen, iç organların etrafına yerleşen yağ, karın çevrenizdedir ve tüm vücuttaki yağlar içinde en inflamatuar olandır. Tabii bu, basen, kol veya bacaklarınızdaki yağın kanser veya kalp hastalığı riskinizi arttırmadığı anlamına gelmez. Uyku bozukluğu, stres, nörolojik fonksiyon bozuklukları, viral enfeksiyon gibi hastalıkları saymıyorum bile…


Mehmet Öz’ün yazısı

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