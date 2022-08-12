Mehmet Ocaktan: Türkiye’nin Şanghay’dan alacağı hiçbir şey yok

Aslında şu anda Türkiye’nin lig değiştirme gibi görünen Şangay hamlesinin arkasının çok da dolu olduğunu söylemek pek mümkün değil. Çünkü söylemsel anlamda büyük bir güç merkeziymiş gibi sunulmaya çalışılan Şangay, sanıldığı gibi bir güç merkezi filan değil. İşin esası sadece fotoshop’la parlatılmış bir isim ve sadece tabeladan ibaret…

Dolayısıyla Türkiye, yolun bir yerinde Avrupa’ya dönüp “Ben bu demokrasi işlerinde yoruldum, küstüm sizinle oynamıyorum” dese de Şangay’dan alacağı hiçbir şey yok. Çünkü rakamlar ortada, Türkiye dış ticaretini ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleriyle yapıyor. Yani gerçekler hiç de ‘Şangay masalları’nda anlatıldığı gibi değil yani… Her gün kullandığımız arabalar bile demokratik dünyanın arabaları, Çin’in ya da Rusya’nın değil…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı