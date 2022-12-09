Mehmet Ocaktan: Sanırsınız ki haşa Allah bunların hizmetçisi

Maalesef ‘dindarlık’ kisvesi altında öyle kötücül bir tablo ile karşı karşıyayız ki bu durumu tarif etmek için kelimeler bile kifayetsiz kalıyor. Ama onlar hiç utanmıyor… 6 yaşındaki kızına bu kötülüğü yapan adam zerrece bir utanma duygusu bile yaşamadan, kötülüğün eleştirilmesini “İslami değer ve yargılara sahip insanları tahkir etmeye yönelik tezgahlanmış bir projenin ürünü” diyerek, bana göre açıktan bir din düşmanlığı yapıyor. Kim ne derse desin, bu tasarlanmış bir din ticaretidir.

Bu nasıl bir din anlayışıdır Allah aşkına, çıldırmamak elde değil… Sanırsınız ki haşa Allah bunların hizmetçisi, yaptıkları her kötülüğü temize çeken bir varlık… Din tacirliği yapan bu utanmazları gördükçe, insan Mehmet Akif’in Safahat’indeki şu dizeyi hatırlamadan edemiyor: “Hüda’yı kendine kul yaptı, kendi oldu Hüda.”

Bu çerçevede esas sorgulanması gereken, Türkiye’deki dindar muhitlerin böyle bir kepazelik karşısındaki kahreden suskunluğudur. Yoksa siz de mi dini, masa-kasa işlerinizi tahkim eden bir aparat olarak görüyorsunuz?

Mehmet Ocaktan’ın yazısı