Mehmet Ocaktan: Özgürlükçü anayasa masalı…

Cumhur İttifakı’nın her iki kanadının ayrı ayrı hazırladığı anayasa önerileri mevcut “Türk tipi” rejimi tahkim etmeyi amaçlıyor. Yani bildiğimiz anlamda evrensel demokratik normlarda bir anayasa olmayacak. Zaten Türk’e de Türk tipi anayasa yakışır!..

Cumhur İttifakı’nın yeni bir anayasa hazırlama meşruiyeti bulunmamaktadır. Çünkü bu ucube sistemle Türkiye’yi “demokrasi ligi”nin dışında Çin, Rusya, İran, Filipinler gibi üçüncü sınıf otokrat ülkeler ligine mahkum ettiler. Zira ülkeyi “uçurma” vaadiyle gerçekleştirdikleri anayasanın ömrü üç yıl bile sürmedi, dolayısıyla yeni bir “uçurma-kaçırma” masalı anlatmaya hakları yok.

Ayrıca demokratik değerleri önceleyen bir anayasa hazırlama niyetleri olmadığına göre, niye yeni bir anayasa çalışmasına ihtiyaç duydular doğrusu anlamak da mümkün değil. Eğer Çin ve Rusya’nın da gerisinde bir sistem arzulamıyorlarsa…

“Masal” tanımlamasını aşırı bulanlar olabilir elbette, ama bu itiraz ne yazık ki şu anda yaşadığımız gerçekleri değiştirmiyor. Mevcut anayasayı bile uygulamayan, anayasayı ve yasaları tanımayan bir iktidar neden yeni bir anayasaya ihtiyaç duyar ki… Dolayısıyla Türkiye’nin bugün yeni bir anayasaya değil, mevcut anayasayı uygulayacak demokratik zihniyete ihtiyacı var.

Bunu anlamak için son beş yılda yaşadığımız hukuksuzluklara ve yasa tanımazlıklara bakmak yeterlidir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı