Mehmet Ocaktan: Neden ‘arınma’ hamlesi başlatsınlar ki…

Şimdi herkesin merak ettiği mesele şu; acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan çürüme ve yozlaşmayı dikkate alarak güçlü bir arınma adımı atabilir mi?

Hali hazırda iktidarın böyle bir niyeti ve iradesi olmadığı dikkate alındığında ‘temiz eller’in başlatılmasını beklemek sadece bir ham hayalden ibarettir…

Ayrıca neden böyle bir ‘arınma’ hamlesi başlatsınlar ki… Eğer gerçekten ‘hukukun üstünlüğü’nün hakim olduğu bir sistem talep edilseydi, dünyada bir eşi-benzeri daha bulunmayan ve Türkiye’yi otoriter ülkeler ligine terfi (!) ettiren bu alaturka sisteme mahkum edilmezdi.

Nasıl olsa sistem tıkır tıkır işliyor, yasama da, yargı da elinizde istediğinizi susturabilir, ‘hain’ ilan edebilir ve gönlünüzce yargılayabilirsiniz, kim size gözünüzün üstünde kaşınız var diyebilir ki…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı