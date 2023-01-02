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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: Muhtemelen ‘sandık’ tümden devre dışı bırakılacak

Kimse kusura bakmasın ama hiçbir hukuk normuyla izahı mümkün olmayan “ahmak” kelimesi yüzünden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararı, kelimenin tam anlamıyla siyasi bir karardır. Dolayısıyla meseleleri özgür akılla değerlendiren herkes, adaleti yaralayan bu kararın millet iradesini yok sayan ‘vesayetçi’ bir anlayışın ürünü olduğunu rahatlıkla görecektir. Muhtemelen önümüzdeki günlerde yeni davalar icat edilerek ‘sandık’ tümden devre dışı bırakılacaktır.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı


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