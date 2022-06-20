Mehmet Ocaktan: Muhalefet erken seçim için acele etmese iyi olur

Evet Türkiye’yi daha zor günler bekliyor, dolayısıyla Cumhur İttifakı’nın özellikle ekonomide yaratacağı tahribatın önlenmesi açısından erken seçim bir çıkış yolu olabilir.

Bu açıdan bakıldığında muhalefetin erken seçim istemesi makul olmakla birlikte, ekonomide bütün rasyonel çözümleri elinin tersiyle iten iktidarın bir kışı daha böyle geçirmesi 2023 seçimlerini muhalefete altın tepside ikram etmesi anlamına gelir ki bu ülke açısından belki de daha hayırlı olur. İşte tam da bu yüzden muhalefet erken seçim için acele etmese iyi olur…

Çünkü insanların yoksulluğa tahammül sınırı çoktan aşılmış bulunuyor. Bırakın bir kışı geçirmeye, insanların bir ayın sonunu getirmeye bile mecali kalmamış durumda.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı