Mehmet Ocaktan: Mahallemizin duvarlarını yıkabilecek miyiz?

Eğer muhalefet büyük hatalar yapmazsa, iktidar da artık alışkanlık haline getirdiği hatalarına devam ederse erken ya da zamanında yapılacak bir seçimle birlikte Türkiye’nin alaturka sistemden kurtulacağı yeni bir döneme adım atması güçlü bir ihtimal olarak ortaya çıkmış bulunuyor. Muhtemelen Cumhur İttifakı’nın bileşenleri de hikayenin sonuna yaklaştıklarını görüyor olmalılar ki telaşla yeni çılgınlıklara imza atmaya devam ediyorlar.

… önemli olan hem geçmişteki olumsuz hatıraları, hem de AK Parti iktidarının tahribatlarını unutmadan, sağlıklı bir empati yaparak yeni dönemde uzlaşı kültürünün hakim olduğu bir toplumsal iklimi oluşturabilmektir.

Bunun da yolu, ideolojik mahallelerimizin duvarlarını yıkarak bu ülkede birlikte yaşama konusunda hem medya, hem de siyaset olarak güçlü bir irade ortaya koyabilmektir.

Eğer gerçekten demokratik bir Türkiye arzu ediyorsak bu iradeyi göstermek zorundayız. Unutmayalım ki demokrasi öncelikle bir tahammül rejimidir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı