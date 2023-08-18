Mehmet Ocaktan: İyi ki bekamız tehlikede değil!

Son 6 yılda sadece Almanya’ya 81 bin 388 Türk iltica etmiş. Diğer AB üyesi ülkelerle bu rakam, 200 bine yaklaşmış durumda. Üstelik bu rakamlara iş bularak, evlenerek ya da başka şekilde yasal yollardan giden Türkler dahil değil.

Doğrusu insan bu dramatik tabloyu görünce, yaşadığı ülkede nefes almakta zorluk çeken, yıllarca ailesinin katkılarıyla okuyup doktor, mühendis ya da başka bir alanda kariyer edinen başarılı beyinlerin hak ettikleri ücretleri alabilmek için başka ülkelerde umut aramasını hangi ‘beka’ sorunuyla açıklamak gerektiğine bir türlü karar veremiyor.

Kim nasıl bir gerekçe ile izah eder bilemem ama ülkede yaşanan bu halin en net ve gerçekçi tanımı, kelimenin tam anlamıyla bir ‘beka sorunu’dur.

Kem bilir belki de her şeyi unutup ya da görmezden gelip “İyi ki bekamız tehlikede değil!” diyerek kendimizi mutlu etmeye çalışmak, sağlığımız açısından daha doğru bir tavırdır…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı