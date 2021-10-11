Mehmet Ocaktan: İktidar çaresiz

Muhtemelen iktidar, 2023 seçimlerini kaybetme pahasına kendisine büyükşehirleri kaybettiren politik hatalarıyla yüzleşmek yerine muhalefeti itibarsızlaştırmayı hedefleyen kötücül siyaset dilini kullanmaya devam edecektir.

Maalesef siyaseti her gün biraz daha aşağıya çeken bu kalitesiz ve kötücül dil sadece siyasetin itibarını düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’ye de zaman ve enerji kaybettiriyor. Ne yazık ki bu ülkede yaşayan bireyler olarak olup bitenleri çaresizce seyretmekten başka bir şey gelmiyor elimizden…

Aslında iktidar da çaresiz. Zira dövizin çılgın yükselişini izah edemiyor, hayat pahalılığına, her gün artan enflasyona, 10 milyona yaklaşan işsizlere çözüm üretemediği için o da bizim gibi sadece seyrediyor. Şimdilik elinden gelen tek çözüm; komplo teorileri üretmek, ya da yeni teröristler icat etmek…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı