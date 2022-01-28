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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: Gelişmiş ülkeyle swap bile yapamıyorsak güçlü hukuk sistemimiz olmadığı içindir

Şunu açıkça ifade edelim; kimsenin kendini güvende hissetmediği, yazdığı yazıdan ve konuştuğu sözlerden dolayı bir gece ansızın evinden alınma ihtimali olduğu, sanayicinin, tüccarın, esnafın geleceğe yönelik belirsizlikler yüzünden kendini güvende hissetmediği bir ülkede ekonomi gelişmez, işte hukuk bu yüzden önemlidir. Dolayısıyla insanlar kendilerini güvende hissettikleri yerlere tatile gitmek isterler ve hukuk güvenliğinin olduğu yerlerde yatırım yaparlar.

Eğer bugün ekonomimize yama yapmak için Katar dışında hiçbir gelişmiş ülke ile Swap anlaşması bile yapamıyorsak, bilelim ki güçlü bir hukuk sistemimiz olmadığı içindir.


Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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