Mehmet Ocaktan: CHP’de değişimin önündeki en önemli engel ‘kurucu parti’ argümanı 

Özellikle CHP elitlerinde bariz bir şekilde görülen “Biz cumhuriyetin kurucu partisiyiz, kazansak da kaybetsek de biz bu ülkenin güçlü partisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde bir duygu yansıması var ki esas tehlike de bu…

Galiba CHP’nin kendi içinde ve de topluma yansıyan yüzünde modern anlamda bir değişimi sağlayamamasının en önemli engellerinden birisi ‘kurucu parti’ argümanı olsa gerek. Çünkü hem demokratik kuralları içselleştirmek hem de Türkiye’nin bütün renkleriyle içten bir duygudaşlıkiçinde siyaset yapmak oldukça zor bir iş ve büyük çaba gerektiriyor. İki satır‘Altı ok hamaseti’ yapıp kitleleri heyecanlandırmak varken, böylesine zahmetli işlerle kim uğraşacak ki…

Denebilir ki AK Parti ve Tayyip Erdoğan da aynı şeyleri yapıyor ama başarılı oluyor. Evet AK Parti de ‘şanlı tarih’, ezan bayrak hamaseti yapmada çok başarılı. Buna itiraz etmek elbette mümkün değil, ama burada unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı var, Tayyip Erdoğan faktörü…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı