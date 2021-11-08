Mehmet Ocaktan: CHP değişmeye, AK Parti 1940’lardaki ‘tek parti’ yıllarına dönmeye çalışıyor

Türkiye artık farklı kesimlerin birbirini ötekileştirmeyeceği bir uzlaşı iklimine doğru eviriliyor. Bunun en bariz göstergesi de epey bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP kendi geçmişiyle yüzleşmeye çalışmasıdır.

Bu yüzleşme konusunda Kılıçdaroğlu’nun önceki gün KARAR tv’de söylediği şu cümleler dikkatle okunmayı hak ediyor: “Bizim muhafazakar dünyayla helalleşmemiz lazım, eksiğimiz var, oturup konuşmadık, derdinizi dinlemedik, Ankara’da oturduk durduk. Şimdi bu yıkılıyor ama karşılıklı güven de oluşmaya başladı. Ama belli bir zaman dilimine ihtiyaç var. Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapma politikası izledik.

Muhafazakar söylemini muhafazakarlara haksızlık olarak görüyorum. En muhafazakar parti bizdik çünkü değişime direniyorduk. Şimdi dindar kesimle ilişkilerimiz daha iyi, zaten dindar kesim de ülkenin gidişatından rahatsız. Onlar da değişim istiyor. Bütün mesele karşılıklı güveni oluşturmak.”

Evet geçmişte özellikle dindar kesimler ve Kürtler mağduriyetler yaşadılar, Kürtler hala yaşamaya devam ediyor. Ama unutmayalım ki 1940’larda kalmış bir ‘tek parti’ dönemiyle bugünün insanlarını korkutmanın mantıklı bir izahı olamaz. Kaldı ki şu andaki muhalefetin bileşenleri sadece CHP’den ibaret de değil, ayrıca karşımızda eski günahlarıyla yüzleşmeye çalışan bir CHP var. Kılıçdaroğlu’nun ifadeleri son derece açık: “Yıllarca Ankara’da oturduk sizin derdinizi dinlemedik, ama şimdi artık bu yıkılıyor…” Bugün yaşadığımız esas talihsizlik, CHP değişmeye çalışırken, AK Parti’nin 1940’lardaki ‘tek parti’ yıllarına dönmeye çalışmasıdır.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı